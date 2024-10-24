Стэн Вавринка побил рекорд Роджера Федерера на турнире в Базеле
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39-летний швейцарский теннисист экс третья ракетка мира Стэн Вавринка стал самым возрастным игроком, когда-либо выигрывавшим матч турнира в Базеле. В среду, 23 октября, он в матче 1/16 финала соревнований в Швейцарии в трёх сетах обыграл 57-ю ракетку мира француза Адриана Маннарино — 6:3, 3:6, 7:5.
Базель. 1-й круг
23 октября 2024, среда. 19:10 МСК
57
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Окончен
1 : 2
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169
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Ранее рекорд по этому показателю принадлежал другому представителю Швейцарии 20-кратному победителю турниров «Большого шлема» Роджеру Федереру, который в 2019 году выигрывал в Базеле в возрасте 38 лет 78 дней. Вавринка выиграл свой матч в Базеле в 39 лет и 209 дней.
В 1/8 финала соревнований в Базеле Вавринка встретится с американским теннисистом Беном Шелтоном, обыгравшим в первом круге аргентинца Томаса Мартина Этчеверри.
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