Стэн Вавринка побил рекорд Роджера Федерера на турнире в Базеле

39-летний швейцарский теннисист экс третья ракетка мира Стэн Вавринка стал самым возрастным игроком, когда-либо выигрывавшим матч турнира в Базеле. В среду, 23 октября, он в матче 1/16 финала соревнований в Швейцарии в трёх сетах обыграл 57-ю ракетку мира француза Адриана Маннарино — 6:3, 3:6, 7:5.

Ранее рекорд по этому показателю принадлежал другому представителю Швейцарии 20-кратному победителю турниров «Большого шлема» Роджеру Федереру, который в 2019 году выигрывал в Базеле в возрасте 38 лет 78 дней. Вавринка выиграл свой матч в Базеле в 39 лет и 209 дней.

В 1/8 финала соревнований в Базеле Вавринка встретится с американским теннисистом Беном Шелтоном, обыгравшим в первом круге аргентинца Томаса Мартина Этчеверри.