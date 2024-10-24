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Кайл Эдмунд: если не играю в теннис, возникает вопрос: «Зачем я просыпаюсь?»

Кайл Эдмунд: если не играю в теннис, возникает вопрос: «Зачем я просыпаюсь?»
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Бывший игрок топ-20 Кайл Эдмунд высказался о возможном возвращении в теннис после череды травм.

«У меня никогда не было недостатка мотивации. Были моменты, когда я не чувствовал никакого прогресса. Хотя я знал, что, ничего не делая, не стану лучше. Я был полон решимости продолжать двигаться вперёд. Если не играю в теннис, возникает вопрос: «Зачем я просыпаюсь?» Собираюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы вернуться. Настанет день, когда вернусь на корт», — приводит слова Эдмунда пресс-служба ATP.

Эдмунд испытывает проблемы с коленом с октября 2018 года. Тогда обследование показало, что в его левом колене скапливается жидкость. Теннисист не выходил на корт с 2020 года. В апреле 2021 года он перенёс операцию. После этого его попытка вернуться в 2022 году была сорвана из-за проблем с правым запястьем.

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