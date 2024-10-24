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Александр Зверев установил личный рекорд карьеры по победам за сезон

Александр Зверев установил личный рекорд карьеры по победам за сезон
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев впервые в карьере выиграл 61 матч за сезон. Впервые Александр преодолел рубеж в 60 побед на уровне ATP в 2018 году.

Рекордная победа состоялась в 1/8 финала хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). Вчера, 23 октября, Зверев уверенно обыграл Маркоса Гирона. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5.

За выход в четвертьфинал турнира в Вене Александр Зверев сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти. Турнир категории ATP-500 в Вене пройдёт с 21 по 27 октября. В основную сетку соревнований попал один российский теннисист — Карен Хачанов.

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