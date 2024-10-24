Энди Роддик: проще отдать Синнеру $ 6 млн, чем организовать турнир со 120 игроками

Бывший теннисист чемпион US Open – 2003 экс первая ракетка мира американец Энди Роддик высказался о выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии.

«Если кто-то собирается заплатить вам такую сумму денег, то всё, что от вас требуется, — это несколько неловких ударов. Всё это выглядело совершенно неестественно и странно. Мне это было неинтересно. Даже с участием Новака и Рафы это казалось неправильным. Это было похоже на выставку, но без очарования как на Кубке Лэйвера, где вы можете увидеть взаимодействие между игроками.

К лучшему это или к худшему, но мы увидим ещё больше подобных случаев – выставочных матчей с завышенными бюджетами. Гораздо проще заплатить Синнеру $ 6 млн, чем нести ответственность за 120 игроков на турнире, плюс пары и все остальные расходы», — сказал Энди Роддик в своём подкасте.

Напомним, Six Kings Slam проходил в Эр-Рияде с 16 по 19 октября. В турнире приняли участие первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также датчанин Хольгер Руне. В финале соревнований Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 6:3. За победу итальянец получил $ 6 млн. Остальные участники заработали как минимум по $ 1,5 млн.