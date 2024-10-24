40-я ракетка мира представительница Польши Магда Линетт объявила о завершении сотрудничества с тренером Иэном Хьюзом.

«Любое приключение когда-нибудь заканчивается… Иэн, спасибо за эти удивительные 2,5 года! Для меня было честью работать с тобой. Ты всегда будешь частью моей семьи. Прошедшие годы много для меня значили. Несмотря на то что этот этап заканчивается, ты всегда будешь занимать особое место в моей жизни», – написала Линетт на своей странице в социальных сетях.

За время совместной работы с Хьюзом Линетт дебютировала в топ-20, дошла до полуфинала Australian Open — 2023, а также приняла участие в финалах Ченная (2022), Гуанчжоу (2023) и Руане (2024) и выиграла титул в Праге (2024).