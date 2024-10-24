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Жоао Фонсека рассказал, что общего между ним и Янником Синнером

Жоао Фонсека рассказал, что общего между ним и Янником Синнером
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Победитель Открытого чемпионата США — 2023 среди юниоров, экс первая ракетка мира в юниорском рейтинге бразильский теннисист Жоао Фонсека высказался о своём сходстве с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером.

«Есть много игроков, побеждавших на крупных турнирах, за которыми я всегда с удовольствием слежу. Но больше всего я с нетерпением жду встречи с Янником Синнером. Вижу в нём сходство со мной. Мне нравится его агрессивная игра. Это действительно мой стиль.

Сейчас ментально он немного спокойнее. Он застенчивый парень, но мне нравится, как он сражается. Он не слишком эмоционален, так что в этом отношении он также похож на меня», — приводит слова Фонсеки Punto de Break.

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