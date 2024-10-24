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Мирра Андреева назвала животное, в которое она хотела бы перевоплотиться

Мирра Андреева назвала животное, в которое она хотела бы перевоплотиться
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17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что хотела бы стать птицей, если бы у неё была возможность принять вид любого животного.

«Было бы здорово превращаться в птицу. Они быстрые. Я просто хочу быть быстрой на корте, так что птица… Или лев, тигр, чтобы быть агрессивной», — сказала Мирра Андреева в интервью Tennis Channel.

В этом сезоне Мирра Андреева поучаствовала в 32 турнирах, в том числе в таких крупных, как Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос», Уимблдон, Цинциннати и других. По результатам обновлённого рейтинга WTA от 21 октября 17-летняя Андреева поднялась на две строчки и теперь занимает 17-е место.

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