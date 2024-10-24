Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер и Николь Меликар-Мартинес уступили дуэту из США в 1/4 финала турнира в Токио

Диана Шнайдер и Николь Меликар-Мартинес уступили дуэту из США в 1/4 финала турнира в Токио
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Диана Шнайдер и американка Николь Меликар-Мартинес завершили выступления в парном турнире категории WTA-500 в Токио (Япония). В четвертьфинале они на супер-тай-брейке уступили американскому дуэту Софья Кенин/Бетани Маттек-Сэндс, имеющему на турнире третий посев, — 6:7 (7:9), 6:3, 8:10.

Матч продолжался 1 час 35 минут. Шнайдер и Меликар-Мартинес четыре раза подали навылет, сделали одну двойную ошибку и реализовали четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. Их соперницы выполнили один эйс, допустили столько же двойных ошибок и реализовали два брейк-пойнта из трёх.

Напомним, в сентябре Николь Меликар-Мартинес в паре с другой российской теннисисткой Людмилой Самсоновой выиграла хардовый турнир категории WTA-500 в Сеуле.

Материалы по теме
Диана Шнайдер уверенно обыграла Томову и вышла в 1/4 финала турнира WTA-500 в Токио
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android