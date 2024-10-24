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Бен Ротенберг раскритиковал пресс-службу ATP за вопросы Фрэнсису Тиафо после матча в Вене

Бен Ротенберг раскритиковал пресс-службу ATP за вопросы Фрэнсису Тиафо после матча в Вене
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Известный американский журналист Бен Ротенберг высказался о качестве вопросов, которые представители пресс-службы ATP задают игрокам после матчей.

После одной из встреч представитель ATP затронул тему поведения американского теннисиста Фрэнсиса Тиафо. Корреспондент спросил у спортсмена из США, какой пример детям подают его поступки.

«Я не считаю вопросы плохими или несправедливыми, но не думаю, что когда-либо слышал что-то подобное в интервью, транслируемом ATP. Им полезно для разнообразия немного заняться журналистикой. Эти вопросы Тиафо кажутся крайне неожиданными», — написал Ротенберг на своей странице в социальных сетях.

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