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Арина Соболенко поделилась кадрами ужина в Дубае с подругой

Арина Соболенко поделилась кадрами ужина в Дубае с подругой
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала атмосферные кадры ужина с подругой, блогером Лолитой Лазаренко.

Фото: страница лолиты лазаренко в социальных сетях

«Лолита умеет делать крутые фотки», — заявила Соболенко на своей странице в социальных сетях.

Ранее Арина стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай), в финале обыграв олимпийскую чемпионку 2024 года китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 6:3, 5:7, 6:3.

Далее Соболенко планирует выступить на Итоговом чемпионате WTA – 2024, который пройдёт со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В активе Арины пока нет титула чемпионки данного турнира.

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