«Чувствовал себя дерьмом». Григор Димитров — о сложных этапах своей карьеры

Девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров рассказал о сложных этапах своей карьеры.

«Три раза я почти завершил карьеру. Да, это сложно. Я вставал утром и чувствовал себя дерьмом. Но ты продолжаешь идти даже в этом состоянии, делаешь шаг за шагом – если выигрываешь, то отлично, если нет, то принимаешь как должное и двигаешься дальше. Других вариантов нет. Что было бы, если бы врач с утра вставал и говорил: «Я не буду проводить операцию»? Ему надо спасти чью-то жизнь, так что это в целом похоже. Главное, что есть выбор в том, что делать – и надо решить, что тебе важно в этот день», — приводит слова Димитрова SpilXperten.

В среду, 23 октября, Григор Димитров обыграл 46-ю ракетку мира китайца Чжан Чжичжэня (6:4, 7:5) в первом круге хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия).