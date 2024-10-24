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Карен Хачанов — Брэндон Накашима: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Вене

Карен Хачанов — Брэндон Накашима: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга в Вене
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Сегодня, 24 октября, на хардовом турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия) состоится матч второго круга, в котором встретятся 24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и 38-й номер мирового рейтинга Брэндон Накашима из США. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 20:30 мск.

Вена. 2-й круг
24 октября 2024, четверг. 20:30 МСК
Карен Хачанов
24
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Брэндон Накашима
38
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

Теннисисты впервые сыграют друг с другом на турнире уровня ATP.

Соревнования в Вене с призовым фондом € 2 470 310 проходят с 21 по 27 октября. Действующим чемпионом турнира является итальянский теннисист Янник Синнер, в прошлогоднем финале обыгравший россиянина Даниила Медведева (7:6, 4:6, 6:3).

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