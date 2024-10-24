Турнир WTA-500 в Токио: результаты игрового дня 24 октября

Сегодня, 24 октября, прошли матчи второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Токио. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований в столице Японии.

Теннис. WTA-500, Токио. 24 октября.

Второй круг:

Софья Кенин (США) - Клара Таусон (Дания) — 6:7 (8:10), 6:4, 7:6 (8:6);

- Клара Таусон (Дания) — 6:7 (8:10), 6:4, 7:6 (8:6); Маккартни Кесслер (США) - Дарья Касаткина (Россия) — 6:3, 3:6, 1:6;

— 6:3, 3:6, 1:6; Кэти Бултер (Великобритания) - Киока Окамура (Япония) - 6:1, 6:2;

- Киока Окамура (Япония) - 6:1, 6:2; Чжэн Циньвэнь (Китай) - Моюка Учижима (Япония) — 7:5, 6:0.

Соревнования в Токио с призовым фондом $ 922 573 проходят с 21 по 27 октября. Действующей чемпионкой турнира является россиянка Вероника Кудерметова.