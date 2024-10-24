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Турнир WTA-500 в Токио: результаты игрового дня 24 октября

Турнир WTA-500 в Токио: результаты игрового дня 24 октября
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Сегодня, 24 октября, прошли матчи второго круга хардового турнира категории WTA-500 в Токио. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований в столице Японии.

Теннис. WTA-500, Токио. 24 октября.

Второй круг:

  • Софья Кенин (США) - Клара Таусон (Дания) — 6:7 (8:10), 6:4, 7:6 (8:6);
  • Маккартни Кесслер (США) - Дарья Касаткина (Россия) — 6:3,  3:6, 1:6;
  • Кэти Бултер (Великобритания) - Киока Окамура (Япония) - 6:1, 6:2;
  • Чжэн Циньвэнь (Китай) - Моюка Учижима (Япония) — 7:5, 6:0.

Соревнования в Токио с призовым фондом $ 922 573 проходят с 21 по 27 октября. Действующей чемпионкой турнира является россиянка Вероника Кудерметова.

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