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Чжэн Циньвэнь отказалась оторвать бирку с экипировки во время матча в Токио

Чжэн Циньвэнь отказалась оторвать бирку с экипировки во время матча в Токио
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Олимпийская чемпионка 2024 года в одиночном разряде, седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь целенаправленно провела матч хардового турнира категории WTA-500 в Токио с биркой на экипировке.

Фото: кадр из трансляции

Соперница китаянки Моюка Учижима из Японии перед матчем указала на бирку, однако Циньвэнь отказалась оторвать лейбл с экипировки.

Встреча завершилась уверенной победой Циньвэнь со счётом 7:5, 6:0. В следующем круге китаянка сыграет с Лейлой Фернандес из Канады. Соревнования в Токио с призовым фондом $ 922 573 проходят с 21 по 27 октября. Действующей чемпионкой турнира является россиянка Вероника Кудерметова.

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