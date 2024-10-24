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«Я не сделал ничего плохого». Янник Синнер — о допинг-скандале с его участием

«Я не сделал ничего плохого». Янник Синнер — о допинг-скандале с его участием
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Лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своём состоянии, когда стало известно о его положительной допинг-пробе.

«Я был в очень сложной и деликатной ситуации перед US Open в течение предыдущих месяцев, когда мне было трудно понять, что происходит. Но в какой-то момент я сказал себе: «Нет, Янник, в конце концов всё это совершенно не имеет значения, потому что этот вид спорта может принести тебе удовлетворение и может сбить тебя с ног даже морально, но в конце концов я в порядке. До турнира в Нью-Йорке было сложно, потому что я не мог открыться людям. Я не знал, как вести себя и что в конце концов из этого выйдет, что произойдёт с командой. Просто через несколько недель я проснулся однажды утром и сказал: «Я не сделал ничего плохого, я ничего не знал, для меня это уже и что в конце концов из всего этого выйдет», — приводит слова Синнера La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Sky Sport.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на допинг. Международное агентство по честности тенниса (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, где потребовало дисквалифицировать спортсмена сроком от одного до двух лет.

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