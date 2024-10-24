Янник Синнер рассказал, через сколько лет он планирует завершить свою карьеру

Лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о перспективах продолжительности своей карьеры.

«Если завтра захочу уйти из тенниса, то могу это сделать, но я не хочу, потому что моя карьера началась, когда в 13 с половиной лет я вышел на корт. Мне сейчас 23 года, и я дошёл до того, о чём всегда мечтал — стать номером один. Именно сейчас нужно продолжать работать и совершенствоваться, потому что есть игроки, которые хотят меня свергнуть с первой строчки. Буду играть ещё лет 15, надеюсь, если физика выдержит. Считается, что 15 лет — это долго, но это не так, потому что этот год прошёл очень быстро. Мы пытаемся сделать всё возможное, чтобы продолжать играть как можно дольше, но для того, чтобы не тратить время впустую, нужно улучшать игру, увеличивать желание побеждать и иметь рядом людей, которые могут вам помочь», — приводит слова Синнера La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Sky Sport.

23-летний Синнер — победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2024 и Открытый чемпионат США — 2024); победитель 18 турниров ATP. Также в этом сезоне он впервые возглавил рейтинг ATP и гарантированно завершит 2024 год в статусе первой ракетки мира.