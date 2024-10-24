Янник Синнер: я выиграл очень много матчей силой ума

Лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер высказался об изменениях, произошедших с ним в этом сезоне.

«Все хорошо играют в теннис, проблема всегда в мелких деталях. Мне удалось понять так много вещей в этом сезоне, и я выиграл очень много игр силой ума. Как личность я никогда не менялся, успех не менял меня и того, как отношусь к людям, обращаюсь с теми, кого встречаю на своём пути. Что изменилось, так это то, что у меня намного меньше стало свободного времени, потому что я человек, который посвящает всё своё время работе», — приводит слова Синнера La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Sky Sport.

Напомним, в этом сезоне Синнер впервые возглавил рейтинг ATP и гарантированно завершит 2024 год в статусе первой ракетки мира. Также в этом году он выиграл два титула на турнирах «Большого шлема».