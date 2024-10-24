Янник Синнер рассказал, какие турниры являются для него приоритетными

Лидер мирового рейтинга итальянский теннисист Янник Синнер высказался о пропуске Олимпийских игр 2024 года в Париже и рассказал, какие турниры являются для него самыми главными.

«Шлемы» являются и всегда будут для меня самыми престижными турнирами. У меня было трудное время: не играл на Олимпиаде, которая была для меня одной из основных целей. И на Кубке Дэвиса. Будущее? Будет трудно сыграть лучше, чем в этом году, но давайте посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Синнера La Gazzetta dello Sport со ссылкой на Sky Sport.

Напомним, Синнер не принимал участия в олимпийском турнире в этом году из-за тонзиллита. Также он не принимал участия в матчах сборной Италии на групповой стадии Кубка Дэвиса — 2024 в сентябре.