«Многое говорит о нём». Бадоса рассказала о благородном поступке Надаля

14-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса отреагировала на завершение карьеры 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» экс первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля.

«Он всегда очень сильно помогал мне. Даже во время травмы давал мне советы, так как тоже получал подобные повреждения. То, что вспоминаю, многое говорит о нём. Конечно, я думала, как пообщаться с ним. Хочу найти для этого время и уделить его Рафе. Знаю, что у него сейчас очень напряжённый момент, не люблю вторгаться в пространство. Поэтому собираюсь немного подождать, но, очевидно, свяжусь с ним», — приводит слова Бадосы AS.

Напомним, 38-летний испанец объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).