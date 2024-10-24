Жоао Фонсека рассказал, как Янник Синнер отговорил его от поступления в университет

Победитель Открытого чемпионата США — 2023 среди юниоров, экс первая ракетка мира в юниорском рейтинге бразильский теннисист Жоао Фонсека рассказал, как лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер отговорил его от поступления в университет.

«Я был его спарринг-партнёром в первый и второй день прошлогоднего Итогового. Он очень дружелюбный человек. Я всегда думал о поступлении в университет. Меня даже приняли в Университет Вирджинии. А потом Янник спросил меня на корте: «Ты правда собираешься в университет?». И когда я ответил, что да, он сразу сказал: «Ты слишком силён для такого уровня, переходи в профессионалы». Это было приятно. Сначала я предположил, что он просто пошутил. Хотя на той тренировке была дружеская атмосфера», — приводит слова Фонсеки Punto de Break.

Отметим, Жоао Фонсека стал первым игроком 2006 года рождения, выигравшим матч на уровне тура. Бразилец разгромил 36-ю ракетку мира француза Артюра Фиса. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:4.