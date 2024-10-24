Стефанос Циципас вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Базеле

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).
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В матче второго круга Циципас (3) со счётом 7:6 (7:3), 7:5 обыграл 67-ю ракетку мира представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (Q).
Встреча Циципаса с ван де Зандсхулпом продлилась 1 час и 48 минут. В её рамках Стефанос восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету его соперника пять эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
За выход в полуфинал турнира в Базеле Циципас сразится с победителем матча Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Артюр Фис (Франция, 7).
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