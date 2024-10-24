Стали известны шансы Соболенко и Швёнтек остаться топ-1 рейтинга WTA по итогам года

Стали известны шансы нынешнего лидера рейтинга WTA белорусской теннисистки Арины Соболенко и её главной соперницы, ныне второй ракетки мира, польки Иги Швёнтек остаться на первой строчке рейтинга WTA по итогам года. Отметим, что на следующей неделе девушки потеряют очки за несыгранные обязательные турниры. С польки снимут 165 очков за полуфинал Штутгарта, а с белоруски — 65 очков за третий круг Майами.

При этом обе теннисистки примут участие в Итоговом чемпионате WTA – 2024, который пройдёт со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Для того чтобы остаться лидером рейтинга, Соболенко надо либо выйти в финал (при любых раскладах по соотношению побед и поражений в группе), либо выиграть все три матча в группе вне зависимости от дальнейшего результата.

Швёнтек должна выиграть титул, если хочет закончить год лидером.

Отметим, что на прошлом Итоговом спортсменки столкнулись с похожей ситуацией. Они также разыгрывали звание первой ракетки мира по итогам этого турнира. Тогда Свёнтек выиграла Итоговый турнир, не уступив ни в одном матче по ходу соревнований.