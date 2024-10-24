Мария Шарапова отреагировала на то, что войдёт в Международный зал теннисной славы

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова отреагировала на новость, что будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году.

«Невероятно благодарна тому, что удостоюсь такой чести. Огромное спасибо Залу славы и всем голосовавшим. Самое главное в этом признании то, что это прекрасное напоминание, как я глубоко ценю своих поклонников. Каждый из вас заставил меня дотянуться до звёзд, и посмотрите на то, чего мы достигли вместе. Спасибо», — написала Шарапова в социальных сетях.

Стоит отметить, что сейчас в Международном зале теннисной славы находятся два российских теннисиста — Марат Сафин (включён в 2016 году) и Евгений Кафельников (включён в 2019 году).

Видео: главные трофеи российского тенниса: