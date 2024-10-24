Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мария Шарапова отреагировала на то, что войдёт в Международный зал теннисной славы

Мария Шарапова отреагировала на то, что войдёт в Международный зал теннисной славы
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова отреагировала на новость, что будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году.

«Невероятно благодарна тому, что удостоюсь такой чести. Огромное спасибо Залу славы и всем голосовавшим. Самое главное в этом признании то, что это прекрасное напоминание, как я глубоко ценю своих поклонников. Каждый из вас заставил меня дотянуться до звёзд, и посмотрите на то, чего мы достигли вместе. Спасибо», — написала Шарапова в социальных сетях.

Стоит отметить, что сейчас в Международном зале теннисной славы находятся два российских теннисиста — Марат Сафин (включён в 2016 году) и Евгений Кафельников (включён в 2019 году).

Материалы по теме
Без Медведева, но с Соболенко: 8 теннисистов — в топ-50 самых «рыночных» спортсменов
Без Медведева, но с Соболенко: 8 теннисистов — в топ-50 самых «рыночных» спортсменов

Видео: главные трофеи российского тенниса:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android