Британец Кайл Эдмунд высказался о сравнениях с Энди Марреем и Джеком Дрейпером

Бывшая 14-я ракетка мира, полуфиналист турнира «Большого шлема» британский теннисист Кайл Эдмунд высказался о сравнениях с трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», двукратным олимпийским чемпионом, бывшей первой ракеткой мира соотечественником Энди Марреем.

«В глубине души я всегда был очень упрям. Это упрямство помогло мне во многих вещах. Благодаря этому я смог добиться определённых успехов ранее. В своё время в меня поверила английская публика. Также это качество помогло мне в реабилитации, ведь после травмы я был готов сделать всё возможное, чтобы вернуться на корт. Я мечтал увидеть, как наступит тот день, когда я снова смогу выйти на корт и показать свой прежний уровень как один из лучших английских игроков в истории. В конце концов, когда тебя так долго не было, ты понимаешь, за что борешься», — приводит слова Эдмунда пресс-служба ATP.

Также теннисист добавил, что его цель — ещё раз стать в глазах публики преемником Энди Маррея, несмотря на то что в британском обществе эту роль на себя взял нынешняя 18-я ракетка мира Джек Дрейпер.

Напомним, ранее Маррей завершил спортивную карьеру. Его последний матч теннисиста состоялся в четвертьфинале парного разряда Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). Эдмунд испытывает проблемы с коленом с октября 2018 года. Он несколько раз пытался вернуться на корт. Последняя на данный момент попытка была сорвана из-за проблем с правым запястьем.