Паулу Бадосу вновь обвинили в расизме и назвали «глупейшей женщиной в туре»

14-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса подверглась очередным обвинениям в расизме.

Ранее тренер спортсменки, Пол Толедо, опубликовал фотографию, на которой Бадоса палочками для еды имитировала азиатский разрез глаз. Это тут же вызвало волну критики в адрес испанки. Бадоса принесла свои извинения. Однако вновь нарвалась на хейт после того, как отреагировала на новый пост тренера следующей фразой: «Спасибо, что на этот раз не выложил фото, из-за которого у меня будут неприятности».

Часть пользователей социальных сетей восприняли слова Бадосы как новый акт расизма. Якобы она продолжает шутить на эту больную тему. Один из них и вовсе не постеснялся в выражениях, назвав Бадосу «глупейшей женщиной в туре». Этот твит не остался без внимания Паулы.

«Вы знаете меня, чтобы говорить такое? Кем вы себя считаете, если судите меня, ничего обо мне не зная? Мне кажется, это больше говорит о том, какой человек вы, а не я. Если бы вы знали меня хотя бы на 1%, вы бы понимали, что я из тех, кто пытается найти юмор в негативе. Потому что такие люди, как вы, приносят в этот мир слишком много негатива, и я пытаюсь изменить ситуацию. Вся эта травля безумна и нелепа. Эта история закончилась, когда я извинилась и взяла на себя всю ответственность. Живите дальше. Боже мой.

Очень надоело видеть в этой соцсети постоянную ненависть и критику. Да, я ошиблась. Однако после этого люди и болельщики в Китае потрясающе ко мне относились. Потому что они понимают, что люди могут ошибаться, но признают это и исправляются, чтобы в следующий раз поступить лучше и получить ещё один шанс.

Мне очень больно, потому что я не такой человек, а незнакомые люди говорят обо мне подобное. Это просто ненормально и неприемлемо. Обычно я даже не обращаю на это внимания. Но всему есть предел», — написала Бадоса.

Через некоторое время Бадоса сделала свой некогда открытый аккаунт приватным.

Материалы по теме Фото Паулу Бадосу раскритиковали за расистский жест в адрес азиатов

Видео: самые необычные теннисные матчи: