Нисикори — о Доминике Тиме: он обладал одноручным бэкхендом, грустно терять такого игрока

Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира японский теннисист Кей Нисикори высказался о завершении спортивной карьеры чемпиона US Open — 2020 представителя Австрии Доминика Тима.

«Мне всегда нравилось наблюдать за его теннисом, особенно за его способностью к умственной выносливости и сильными ударами. Он был одним из лучших игроков в истории на грунтовом корте. Также Тим обладал прекрасным одноручным бэкхендом. Он есть у малого количества людей, поэтому очень грустно терять игрока с таким качеством. Я надеюсь, что он смог в последний раз насладиться игрой в теннисе, тем более это происходило дома при родных трибунах”, — приводит слова Нисикори официальный сайт ATP.

Напомним, ранее на турнире ATP-500 в Вене (Австрия) Тим провёл последний матч в карьере, в первом круге соревнований уступив 42-й ракетке мира 22-летнему представителю Италии Лучано Дардери.