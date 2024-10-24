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«Добро пожаловать в клуб, Мария!» WTA отреагировала на включение Шараповой в Зал славы

«Добро пожаловать в клуб, Мария!» WTA отреагировала на включение Шараповой в Зал славы
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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала специальный пост в честь новости о том, что пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году.

«Добро пожаловать в клуб, Мария!

  • 36 титулов (включая 5 мэйджоров);
  • Бывшая первая ракетка мира;
  • Провела 408 недель в топ-5;
  • одна из 10 женщин в истории, завоевавших карьерный «Шлем» в одиночном разряде», — говорится в заявлении WTA.

Также Шарапова является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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