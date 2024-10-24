Тейлор Фриц — о Тиме: один из первых парней, который бросал вызов «Большой тройке»

Финалист US Open — 2024 шестая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о завершении спортивной карьеры чемпионом US Open — 2020 представителем Австрии Домиником Тимом.

«Он был одним из первых парней, которые начали бросать вызов громким именам. Тим играл в то время, когда Джокович, Надаль, Федерер и в том числе Маррей были непревзойдёнными. Опять же, он одним из первых начал ломать их господство и побеждать. Сначала был великолепен на грунте, но незадолго до травмы стал суперигроком на всех поверхностях. Для нас, более младших теннисистов, было очень важно осознать всё, чего он добился. Он смог показать младшему поколению, что «Большую тройку», которая тогда доминировала, можно победить, и таким образом проложить путь следующему поколению», — приводит слова Фрица официальный сайт ATP.

Напомним, ранее на турнире ATP-500 в Вене (Австрия) Тим провёл последний матч в карьере, в первом круге соревнований уступив 42-й ракетке мира 22-летнему представителю Италии Лучано Дардери.