Blick: турнир в Базеле намеренно игнорирует заслуги Федерера из-за давнего конфликта

Организаторы турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) намеренно избегают каких-либо упоминаний о 10-кратном чемпионе данных соревнований легендарном Роджере Федерере, пишет Blick.

По информации издания, это следствие начавшегося ещё в 2012 году конфликта Федерера с директором турнира Роджером Бреннвальдом. Их отношения испортились из-за разногласий по поводу гонорара теннисиста. Разговоры о напряжённости в отношениях Федерера с турниром начались снова после того, как Роджер не стал включать событие в свой прощальный тур.

На текущем турнире якобы нет никаких упоминаний о Федерере, который является рекордсменом Базеля по количеству титулов, кроме упоминания его имени в списке чемпионов на входе в спортивный комплекс.

Данный факт может восприниматься местными болельщиками довольно болезненно, с учётом того, что Федерер родился в Базеле и был болбоем на соревнованиях, а его мама работала в центре аккредитаций турнира.

Видео: куда уходят чемпионы из большого спорта: