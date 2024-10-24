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Blick: турнир в Базеле намеренно игнорирует заслуги Федерера из-за давнего конфликта

Blick: турнир в Базеле намеренно игнорирует заслуги Федерера из-за давнего конфликта
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Организаторы турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария) намеренно избегают каких-либо упоминаний о 10-кратном чемпионе данных соревнований легендарном Роджере Федерере, пишет Blick.

По информации издания, это следствие начавшегося ещё в 2012 году конфликта Федерера с директором турнира Роджером Бреннвальдом. Их отношения испортились из-за разногласий по поводу гонорара теннисиста. Разговоры о напряжённости в отношениях Федерера с турниром начались снова после того, как Роджер не стал включать событие в свой прощальный тур.

На текущем турнире якобы нет никаких упоминаний о Федерере, который является рекордсменом Базеля по количеству титулов, кроме упоминания его имени в списке чемпионов на входе в спортивный комплекс.

Данный факт может восприниматься местными болельщиками довольно болезненно, с учётом того, что Федерер родился в Базеле и был болбоем на соревнованиях, а его мама работала в центре аккредитаций турнира.

Сетка турнира в Базеле. 2024 год

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