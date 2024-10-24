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Ольховский: Шарапова запомнилась ещё и тем, что является очень красивой женщиной

Ольховский: Шарапова запомнилась ещё и тем, что является очень красивой женщиной
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте российский теннисист Андрей Ольховский отреагировал на включение соотечественницы Марии Шараповой в Международный зал теннисной славы. Это произойдёт в 2025 году.

Также данной чести удостоится одна из ведущих пар в мужском теннисе начала XXI века — братья-близнецы Боб и Майк Брайаны.

«Всегда приятно, когда кого-то из твоей страны отмечают на таком уровне. Мария была выдающейся спортсменкой, она активно продвигала игру как на корте, так и за его пределами, и до сих пор продолжает это делать. Она выиграла все турниры «Большого шлема», у неё много больших побед.

Думаю, она запомнилась ещё и тем, что является очень красивой женщиной, это не может не располагать людей к себе. Многие болельщики запомнят ещё крики на корте, но она играла очень интенсивно и отдавала на корте всю себя», — приводит слова Ольховского ТАСС.

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