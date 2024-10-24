Григор Димитров не смог выйти в третий круг турнира в Вене, проиграв Томашу Махачу
Поделиться
Девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров не смог выйти в третий круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче 1/8 финала он в трёх сетах уступил Томашу Махачу (27-й в рейтинге ATP) из Чехии — 7:6 (7:5), 4:6, 3:6.
Вена. 2-й круг
24 октября 2024, четверг. 16:15 МСК
9
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|3
|
|6
|6
27
Томаш Махач
Т. Махач
Матч продолжался 2 часа 31 минуту. Болгарский спортсмен выполнил 12 подач навылет и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных (50%). На счету его соперника девять эйсов и четыре выигранных брейк-пойнта из девяти (44%).
В 1/8 финала соревнований в столице Австрии Томаш Махач сыграет с британским теннисистом Джеком Дрейпером, который ранее не испытал проблем в матче с Лучано Дардери.
Комментарии
- 24 октября 2024
-
19:58
-
19:38
-
19:20
-
19:00
-
18:53
-
18:53
-
18:36
-
18:34
-
18:14
-
18:11
-
17:53
-
17:52
-
17:31
-
17:17
-
16:52
-
16:22
-
15:51
-
15:48
-
15:30
-
15:23
-
14:54
-
14:26
-
14:10
-
14:00
-
12:59
-
12:55
-
12:44
-
12:41
-
11:58
-
11:49
-
11:27
-
11:04
-
10:38
-
10:22
-
10:19