Григор Димитров не смог выйти в третий круг турнира в Вене, проиграв Томашу Махачу

Девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров не смог выйти в третий круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче 1/8 финала он в трёх сетах уступил Томашу Махачу (27-й в рейтинге ATP) из Чехии — 7:6 (7:5), 4:6, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 31 минуту. Болгарский спортсмен выполнил 12 подач навылет и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных (50%). На счету его соперника девять эйсов и четыре выигранных брейк-пойнта из девяти (44%).

В 1/8 финала соревнований в столице Австрии Томаш Махач сыграет с британским теннисистом Джеком Дрейпером, который ранее не испытал проблем в матче с Лучано Дардери.