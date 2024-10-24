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Григор Димитров не смог выйти в третий круг турнира в Вене, проиграв Томашу Махачу

Григор Димитров не смог выйти в третий круг турнира в Вене, проиграв Томашу Махачу
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Девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров не смог выйти в третий круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче 1/8 финала он в трёх сетах уступил Томашу Махачу (27-й в рейтинге ATP) из Чехии — 7:6 (7:5), 4:6, 3:6.

Вена. 2-й круг
24 октября 2024, четверг. 16:15 МСК
Григор Димитров
9
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		4 3
6 5 		6 6
         
Томаш Махач
27
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

Матч продолжался 2 часа 31 минуту. Болгарский спортсмен выполнил 12 подач навылет и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных (50%). На счету его соперника девять эйсов и четыре выигранных брейк-пойнта из девяти (44%).

В 1/8 финала соревнований в столице Австрии Томаш Махач сыграет с британским теннисистом Джеком Дрейпером, который ранее не испытал проблем в матче с Лучано Дардери.

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