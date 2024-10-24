Бен Шелтон одолел Вавринку и сразится с Рублёвым в четвертьфинале турнира в Базеле

Полуфиналист US Open – 2023 23-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон вышел в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).
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В матче второго круга Шелтон (6) со счётом 7:6 (7:2), 7:5 одолел трёхкратного победителя турниров «Большого шлема», бывшую третью ракетку мира швейцарца Стэна Вавринку (WC).
Встреча Шелтона с Вавринкой продлилась 1 час и 37 минут. В её рамках Бен девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один заработанный брейк-пойнт. На счету 39-летнего Стэна четыре эйса, две двойные ошибки и пять нереализованных брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал Базеля 22-летний Шелтон сразится с седьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым (1).
Видео: главные победы россиян в теннисе:
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