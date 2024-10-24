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Де Минор мило обратился к Доминику Тиму по случаю завершения его спортивной карьеры

Де Минор мило обратился к Доминику Тиму по случаю завершения его спортивной карьеры
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10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор обратился к завершившему спортивную карьеру чемпиону US Open — 2020 Доминику Тиму. Во вторник, 22 октября, австриец провёл свой последний официальный матч: в первом круге домашнего турнира категории ATP-500 в Вене он со счётом 6:7 (6:8), 2:6 проиграл 42-й ракетке мира 22-летнему представителю Италии Лучано Дардери.

«Его физическая сила была впечатляющей, настолько тяжёлым был его удар с обеих сторон. Обычно люди с одноручным бэкхендом испытывают с другими ударами некоторые проблемы, но у него никогда их не было. Он очень много работал для этого. Так что, во-первых, по окончании его карьеры я выделю интенсивность его тенниса. Во-вторых, скажу, что он невероятный человек вне корта. Все спортсмены его очень уважают», — приводит слова Алекса де Минора официальный сайт ATP.

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