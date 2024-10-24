Циципас прокомментировал победу над ван де Зандсхулпом во втором круге турнира в Базеле

Двукратный финалист турниров «Большого шлема» 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В матче второго круга Циципас (3) со счётом 7:6 (7:3), 7:5 обыграл 67-ю ракетку мира представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа (Q).

«В целом в моих последних двух матчах на этом турнире было много напряжённых моментов, поэтому я стараюсь укрепить уверенность в себе, стараюсь использовать моменты давления как можно лучше. Сегодня я также должен был сохранять спокойствие в трудные моменты игры, чтобы мои планы сработали.

Несмотря на мою победу на тай-брейке в первом сете, он на самом деле не отступал, не давал мне пространства, на которое я рассчитывал. Я бы сказал, что второй сет был ещё более сложным и упорным с игровой точки зрения, чем первый. При счёте 5:5 я особенно сосредоточился, поэтому получилось и выиграть важные очки, и хорошо обороняться. Во многих моментах матча моё спокойствие становилось решающим», — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.