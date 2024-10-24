Григор Димитров: у меня остались прекрасные воспоминания о проведённом времени с Тимом

Девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров высказался о завершении спортивной карьеры чемпионом US Open — 2020 представителем Австрии Домиником Тимом.

«Доминик для меня был особенным игроком. В своё время его результаты и то, как он играл, заставили меня улучшиться в нескольких аспектах игры. Это связано с тем, что у него также есть одноручный удар слева, как и у меня. Особенно это касалось грунта. Он играл на нём очень хорошо, поэтому я, думая, что имею схожие технические особенности, также старался улучшать свою игру на этом покрытии. На протяжении всей карьеры мы довольно часто сталкивались друг с другом на корте и вне его, поэтому я искренне хочу пожелать Тиму всего наилучшего. Он потрясающий парень. Всегда скромный, добрый. У меня остались прекрасные воспоминания о нашем совместно проведённом времени», — приводит слова Димитрова официальный сайт ATP.

Напомним, во вторник, 22 октября, австриец провёл свой последний официальный матч: в первом круге домашнего турнира категории ATP-500 в Вене он со счётом 6:7 (6:8), 2:6 проиграл 42-й ракетке мира 22-летнему представителю Италии Лучано Дардери.