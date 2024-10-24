Синнер заявил, что не спал перед поражением от Медведева на Уимблдоне из-за допинг-дела

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, какие трудности испытывал в моменты, когда ему приходилось скрывать своё допинг-дело.

«Перед некоторыми матчами я не спал. Например, перед матчем с Медведевым [в четвертьфинале Уимблдона]. С утра, разумеется, я плохо себя чувствовал. В итоге пришлось играть пять сетов, это не тот матч, который может решиться в трёх (Медведев победил со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3. – Прим. «Чемпионата»).

За этот период произошло столько всего, от чего я пытался абстрагироваться, чтобы понять, как правильно поступить в тот или иной момент. И я должен поблагодарить команду, которая поддерживала меня всё это время, потому что мне это было необходимо. Например, Даррен Кэхилл не поехал домой в Австралию, а остался со мной, приехал мой папа. Благодаря им у меня было чувство безопасности, защищённости. И именно поэтому я всегда посвящаю победы на турнирах и в важных матчах своим близким, потому что я не представляю, как бы я прошёл через это без них», — приводит слова Синнера Sportface со ссылкой на эфир Sky Sport.

Видео: допинг-скандалы в теннисе.