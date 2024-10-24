Доминик Тим: горжусь, что был конкурентноспособным в эпоху «Большой тройки»

Чемпион US Open — 2020 австрийский теннисист Доминик Тим высказался об игре в одно время с «Большой тройкой» — 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем, двукратным олимпийским чемпионом испанцем Рафаэлем Надалем и 20-кратным победителем ТБШ Роджером Федерером.

«Для меня привилегия — играть в ту же эпоху, что и „Большая тройка“ или „Большая четверка“. Смотря на свою карьеру сейчас, я понимаю, что это сделало меня действительно счастливым. Я так горжусь, что играл, а тем более был конкурентноспособным в ту же эпоху, что и они. У меня были действительно легендарные матчи против величайших игроков нашего времени, возможно, величайших игроков в истории. Каждый из них действительно уникален», — приводит слова Тима Punto de Break.

Напомним, Тим — один из двух игроков в истории, наряду с Энди Марреем, который одержал как минимум пять побед в матчах на уровне ATP над каждым игроком из «Большой тройки». Он имеет статистику: 5-2 в матче с Федерером, 6-10 в матче с Надалем и 5-7 в матче с Джоковичем. Во вторник, 22 октября, австриец завершил спортивную карьеру.