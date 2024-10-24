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Доминик Тим подробно объяснил, почему решил закончить карьеру именно сейчас

Доминик Тим подробно объяснил, почему решил закончить карьеру именно сейчас
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Чемпион US Open — 2020 австрийский теннисист Доминик Тим подробно объяснил, почему решил закончить карьеру именно сейчас. Напомним, во вторник, 22 октября, австриец провёл свой последний официальный матч: в первом круге домашнего турнира категории ATP-500 в Вене он со счётом 6:7 (6:8), 2:6 проиграл 42-й ракетке мира 22-летнему представителю Италии Лучано Дардери.

«Как только я начал успешно играть и пришёл в очень хорошее психическое состояние, наступила травма. Таким образом, ощущения, особенно в правой части тела, больше не были такими, как раньше. Из-за этого мне также стало морально тяжело, потому что это изменение было трудно принять. Эти две вещи, умственные и физические, всегда идут рука об руку. Я думаю, что основная причина, по которой я нахожусь здесь сейчас и ухожу на пенсию довольно молодым, по-прежнему заключается в том, что мне не повезло с травмой запястья. При этом опять же, я очень доволен теннисным путём, который мне удалось пройти. Я никогда не ожидал, что это будет так успешно, поэтому у меня действительно нет никаких угрызений совести по поводу того, что я что-то не успел или закончил», — приводит слова Тима Punto de Break.

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