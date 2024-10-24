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Денис Шаповалов пробился в четвертьфинал турнира ATP-500 в Базеле

Денис Шаповалов пробился в четвертьфинал турнира ATP-500 в Базеле
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Полуфиналист Уимблдона – 2021 бывшая 10-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария).

Базель. 2-й круг
24 октября 2024, четверг. 18:05 МСК
Денис Шаповалов
95
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Роберто Баутиста-Агут
45
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут

В матче второго круга нынешний 95-й номер мирового рейтинга Шаповалов (WC) со счётом 6:3, 7:6 (7:4) обыграл 45-ю ракетку мира представителя Испании Роберто Баутиста-Агута.

Встреча Шаповалова с Баутиста-Агутом продлилась 1 час и 41 минуту. В её рамках Денис 18 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Роберто два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За выход в полуфинал Базеля Шаповалов сразится с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).

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