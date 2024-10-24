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Доминик Тим ответил на вопрос, какое теннисное наследие он оставил после себя

Доминик Тим ответил на вопрос, какое теннисное наследие он оставил после себя
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Чемпион US Open — 2020 австрийский теннисист Доминик Тим ответил на вопрос, какое теннисное наследие он оставил после себя. Напомним, австриец завершил карьеру ранее на этой неделе на домашнем турнире ATP-500 в Вене.

«Мое наследие заключается в том, что многие люди будут видеть мои результаты, но при этом говорить, что я был хорошим и скромным парнем на корте», — приводит слова Тима Punto de Break.

В начале сентября Тиму исполнился 31 год. За карьеру Доминик завоевал 17 титулов на уровне ATP, последним стал триумф на US Open. Также Тим — финалист трёх турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» — 2018 и 2019, Australian Open — 2020), двукратный финалист Итогового турнира АТР (2019, 2020).

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