Доминик Тим ответил на вопрос, какое теннисное наследие он оставил после себя

Чемпион US Open — 2020 австрийский теннисист Доминик Тим ответил на вопрос, какое теннисное наследие он оставил после себя. Напомним, австриец завершил карьеру ранее на этой неделе на домашнем турнире ATP-500 в Вене.

«Мое наследие заключается в том, что многие люди будут видеть мои результаты, но при этом говорить, что я был хорошим и скромным парнем на корте», — приводит слова Тима Punto de Break.

В начале сентября Тиму исполнился 31 год. За карьеру Доминик завоевал 17 титулов на уровне ATP, последним стал триумф на US Open. Также Тим — финалист трёх турниров «Большого шлема» («Ролан Гаррос» — 2018 и 2019, Australian Open — 2020), двукратный финалист Итогового турнира АТР (2019, 2020).