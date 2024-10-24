«Этого нет в жизни вне тенниса». Тим — о том, чего ему не хватает после ухода из спорта

Чемпион US Open — 2020 австрийский теннисист Доминик Тим рассказал, чего ему будет не хватать в жизни после завершения спортивной карьеры.

«Чего мне больше всего будет не хватать, так это ощущения после победы в сложном матче. Это правда ни с чем нельзя сравнить. В моём случае этого чувства нет в жизни вне тенниса, потому что это похоже на какой-то спортивный кайф. Я знаю, что это чувство, вероятно, больше не повторится в моей жизни. Очень жаль», — приводит слова Тима Punto de Break.

Напомним, Тим — один из двух игроков в истории, наряду с Энди Марреем, который одержал как минимум пять побед в матчах на уровне ATP над каждым игроком из «Большой тройки». Он имеет статистику: 5-2 в матче с Федерером, 6-10 в матче с Надалем и 5-7 – в матче с Джоковичем. Во вторник, 22 октября, австриец завершил спортивную карьеру.