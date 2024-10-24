«Это был самый странный турнир». Доминик Тим — о своей победе на US Open — 2020

Бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим вспомнил свою победу на Открытом чемпионате США — 2020. Тогда в титульном матче он обыграл немца Александра Зверева, по ходу встречи уступая 0:2 по сетам. Окончательный счёт — 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6).
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«Финал 2020 года очень хорошо соответствовал обстоятельствам. Это был, безусловно, самый странный турнир «Большого шлема», в котором я когда-либо играл. Мы играли буквально ни перед кем: был пустой стадион Артура Эша. Я думаю, что мы оба сильно нервничали. Конечно, мне бы хотелось, чтобы моя победа случилась при полном стадионе, с полной энергией, но, с другой стороны, скорее всего, или даже, надеюсь, такого турнира больше никогда не будет. Это своего рода зеркало моей карьеры. Так что эта история идеально мне подходит», — приводит слова Тима Punto de Break.
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