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Алекс де Минор вышел в третий круг турнира ATP-500 в Вене на отказе соперника

Алекс де Минор вышел в третий круг турнира ATP-500 в Вене на отказе соперника
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10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в третий круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче 1/8 финала его соперник, итальянец Флавио Коболли (31-й в рейтинге ATP), отказался от продолжения борьбы при счёте 7:6 (7:2), 3:1 в пользу представителя Австралии.

Вена. 2-й круг
24 октября 2024, четверг. 19:10 МСК
Флавио Коболли
31
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
6 2 		1
7 7 		3
         
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Матч продолжался 1 час 15 минут. Австралийский спортсмен выполнил две подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных (16%). На счету его соперника ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт из двух (50%).

В 1/8 финала соревнований в столице Австрии Алекс де Минор сыграет с чешским теннисистом Якубом Меншиком.

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