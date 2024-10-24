Алекс де Минор вышел в третий круг турнира ATP-500 в Вене на отказе соперника

10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в третий круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче 1/8 финала его соперник, итальянец Флавио Коболли (31-й в рейтинге ATP), отказался от продолжения борьбы при счёте 7:6 (7:2), 3:1 в пользу представителя Австралии.

Матч продолжался 1 час 15 минут. Австралийский спортсмен выполнил две подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных (16%). На счету его соперника ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один выигранный брейк-пойнт из двух (50%).

В 1/8 финала соревнований в столице Австрии Алекс де Минор сыграет с чешским теннисистом Якубом Меншиком.