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Янчук: удивлён, что Шарапова ещё не в Зале славы. Давно пора

Янчук: удивлён, что Шарапова ещё не в Зале славы. Давно пора
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук отреагировал на включение соотечественницы Марии Шараповой в Международный зал теннисной славы. Это произойдёт в 2025 году.

«Давно пора, я удивлён тем, что она ещё не там. Мария — яркая теннисистка с бойцовским характером. Она долго успешно конкурировала с Сереной Уильямс. Шарапова технически почти совершенная теннисистка. У неё прекрасные теннисные качества и внешние данные. Она гармоничная, красива и размашиста», — приводит слова Янчука «Матч ТВ».

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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