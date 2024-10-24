Янчук: удивлён, что Шарапова ещё не в Зале славы. Давно пора

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук отреагировал на включение соотечественницы Марии Шараповой в Международный зал теннисной славы. Это произойдёт в 2025 году.

«Давно пора, я удивлён тем, что она ещё не там. Мария — яркая теннисистка с бойцовским характером. Она долго успешно конкурировала с Сереной Уильямс. Шарапова технически почти совершенная теннисистка. У неё прекрасные теннисные качества и внешние данные. Она гармоничная, красива и размашиста», — приводит слова Янчука «Матч ТВ».

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

Видео: допинг-скандалы в теннисе: