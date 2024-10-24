Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира в Базеле, обыграв Штрикера
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14-я ракетка мира, 21-летний датский теннисист Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), призовой фонд которого составил € 2 385 100.
Базель. 2-й круг
24 октября 2024, четверг. 19:15 МСК
258
Доминик Штефан Штрикер
Д. Штрикер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|6 2
|
|7 7
14
Хольгер Руне
Х. Руне
В матче второго круга Руне (4) со счётом 6:3, 7:6 (7:2) обыграл 258-ю ракетку мира 22-летнего швейцарца Доминика Штефана Штрикера (WC).
Встреча Руне со Штрикером продлилась 1 час и 29 минут. В её рамках Хольгер 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Доминика семь эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Следующим соперником Руне в Базеле станет бывшая седьмая ракетка мира из Бельгии Давид Гоффен (LL).
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