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Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира в Базеле, обыграв Штрикера

Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира в Базеле, обыграв Штрикера
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14-я ракетка мира, 21-летний датский теннисист Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), призовой фонд которого составил € 2 385 100.

Базель. 2-й круг
24 октября 2024, четверг. 19:15 МСК
Доминик Штефан Штрикер
258
Швейцария
Доминик Штефан Штрикер
Д. Штрикер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		7 7
         
Хольгер Руне
14
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

В матче второго круга Руне (4) со счётом 6:3, 7:6 (7:2) обыграл 258-ю ракетку мира 22-летнего швейцарца Доминика Штефана Штрикера (WC).

Встреча Руне со Штрикером продлилась 1 час и 29 минут. В её рамках Хольгер 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Доминика семь эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Следующим соперником Руне в Базеле станет бывшая седьмая ракетка мира из Бельгии Давид Гоффен (LL).

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