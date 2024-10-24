Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира в Базеле, обыграв Штрикера

14-я ракетка мира, 21-летний датский теннисист Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), призовой фонд которого составил € 2 385 100.

В матче второго круга Руне (4) со счётом 6:3, 7:6 (7:2) обыграл 258-ю ракетку мира 22-летнего швейцарца Доминика Штефана Штрикера (WC).

Встреча Руне со Штрикером продлилась 1 час и 29 минут. В её рамках Хольгер 10 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Доминика семь эйсов, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Следующим соперником Руне в Базеле станет бывшая седьмая ракетка мира из Бельгии Давид Гоффен (LL).

Видео: главные победы россиян в большом теннисе: