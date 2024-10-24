Камельзон: Шарапова в столь непростое для России время остаётся настоящей патриоткой

Заслуженный тренер России по теннису Владимир Камельзон эмоционально отреагировал на включение соотечественницы Марии Шараповой в Международный зал теннисной славы. Это произойдёт в 2025 году.

«Моя бы воля, я бы включил её в зал славы пораньше. Это звезда первой величины, была и остаётся. Отмечу, что у теннисистов в таких случаях имеет значение и внешность, а Шарапова — очень красивая женщина. Её красота вкупе со славой делают это решение максимально справедливым. Она на долгие годы останется красавицей и теннисисткой номер один. Повторить её стиль игры невозможно, он принадлежит только ей. А её слава продолжает ходить за ней по сей день, а это непросто. Если помните, у нас была талантливая Анна Курникова, так вот её Мария превзошла во всех компонентах. На ее стороне были симпатии всего мирового теннисного сообщества.

Помню, как мы пригласили её выступить в матче в Санкт-Петербурге. Весь город стоял на ушах, пробиться на стадион было невозможно! И ещё мне нравится, что в столь непростое для России время она остаётся настоящей патриоткой. Ни одного плохого слова не сказала о стране, нигде и никогда! Очень люблю Шарапову и поздравляю с включением в Зал славы», — приводит слова Камельзона «ВсеПроСпорт.ру».

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