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Возлюбленный Шараповой отреагировал на включение Марии в Зал теннисной славы

Возлюбленный Шараповой отреагировал на включение Марии в Зал теннисной славы
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Алекс Гилкс, британский миллионер, жених пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой, отреагировал на включение возлюбленной в Международный зал теннисной славы. Это произойдёт в 2025 году.

«Молодец, Мария! Вполне заслуженно», — написал Гилкс в социальных сетях.

В Международном зале теннисной славы в данный момент находятся два российских теннисиста — Марат Сафин (включён в 2016 году) и Евгений Кафельников (включён в 2019 году).

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

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