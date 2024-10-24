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39-летний Стэн Вавринка сообщил, что продолжит играть в туре в 2025 году

39-летний Стэн Вавринка сообщил, что продолжит играть в туре в 2025 году
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39-летний швейцарский теннисист, трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», экс третья ракетка мира Стэн Вавринка заявил, что продолжит играть в туре в 2025 году. Об этом швейцарец сообщил журналисту Саймону Графу на турнире в Базеле.

Ранее Вавринка не смог выйти в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В сложном матче второго круга он уступил 21-летнему американцу Бену Шелтону со счётом 6:7 (2:7), 5:7.

Базель. 2-й круг
24 октября 2024, четверг. 17:20 МСК
Стэн Вавринка
169
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		5
7 7 		7
         
Бен Шелтон
23
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

При этом 39-летний швейцарец уже побил один из рекордов турнира, который раннее принадлежал 20-кратному победителю ТБШ его соотечественнику Роджеру Федереру. Вавринка стал самым возрастным игроком, когда-либо выигрывавшим матч в Базеле. Ранее в 1/16 финала соревнований в Швейцарии он одолел 57-ю ракетку мира француза Адриана Маннарино.

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