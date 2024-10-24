Карен Хачанов вышел в третий круг турнира в Вене, где встретится с Маттео Берреттини
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Российский теннисист 24-я ракетка мира Карен Хачанов вышел в третий круг хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В матче второго раунда он обыграл американца Брэндона Накашиму (38-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:4.
Вена. 2-й круг
24 октября 2024, четверг. 20:55 МСК
24
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
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|3
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38
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Матч продолжался 1 час 51 минуту. Россиянин выполнил девять эйсов и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. Его соперник восемь раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта из двух. Также оба теннисиста допустили по одной двойной ошибке.
За выход в полуфинал турнира в Вене Карен Хачанов сыграет с бывшей шестой ракеткой мира, финалистом Уимблдона Маттео Берреттини.
Комментарии
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