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Мария Шарапова рассказала, от кого узнала о включении в Зал теннисной славы

Мария Шарапова рассказала, от кого узнала о включении в Зал теннисной славы
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова рассказала, какие эмоции испытала, когда узнала, что будет включена в Международный зал теннисной славы в 2025 году.

Оказалось, что приятную новость Шараповой сообщила бывшая первая ракетка мира, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Ким Клейстерс.

«Я знала, что Ким Клейстерс станет источником хороших новостей! Помню, как впервые задумалась о престиже Зала славы. Это было после моей первой победы на турнире «Большого шлема», тогда меня попросили принести игровое платье, чтобы выставить его в музее, и я сказала: «Боже мой». Это был один из тех моментов радости, которые наступают после большой победы.

На «пенсии» очень редко удаётся поразмышлять о своём прошлом, вас захватывают жизненные обязанности. Это невероятное признание», — приводит слова Шараповой пресс-служба WTA.

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